Депутаты просят приостановить передачу частникам Талгарской райбольницы

Также они просят поручить органам провести расследование и проверить законность передачи больницы в частные руки.

Депутаты фракции "Ак жол" просят приостановить передачу Талгарской районной больницы в частные руки. У них есть основания не доверять компании, передает zakon.kz.

27 октября СМИ сообщили, что Талгарскую районную больницу передали частной компании. При заключении договора передачи был утвержден бизнес-план доверительного управления. В пресс-службе Управления здравоохранения Алматинской области отметили, что ТОО имеет богатый опыт в работе оказания медицинских услуг и профессиональную команду. Управление финансов Алматинской области объявило тендер о передаче в доверительное управление 7 октября 2020 года, а уже 23 октября компания была признана победителем.

Ранее в ответах правительства на наши депутатские запросы отмечалось, что передача в доверительное управление с правом последующего выкупа позволяет потребовать от доверительного управляющего выполнения определенных обязательств: сохранение персонала, видов деятельности, вложение инвестиций на приобретение оборудования. Если первые два требования не представляют особых усилий для приобретателя, то требования о вложении инвестиций подразумевает наличие такого потенциала у участника тендера. При этом возможность должна подтверждаться балансовыми данными, - сказала депутат Дания Еспаева.

В истории с приватизацией Талгарской районной больницы большой вопрос вызывает наличие финансовых возможностей, а также опыта работы в данной сфере ТОО, которому передали в доверительное управление больницу. Согласно данным Еgov, ТОО зарегистрировалось 10 января 2020 года, его учредителями являются три физических лица, а лицензия на оказание медицинских услуг была выдана уже 15 января.

Есть большие сомнения по поводу достаточности опыта работы этого вновь созданного ТОО. Как это предприятие меньше чем за год могло приобрести опыт в сфере медицины? Может это ТОО создано конкретно для приватизации этого объекта? Балансовая стоимость передаваемого объекта в управление составляет 6 321 403 тыс. тенге. Эта больница с такой мощностью и стоимостью, с подтвержденным объемом ГОБМП и ОСМС, могла быть передана в управление в случае отсутствия компетентного управления со стороны государства. Но в таком случае можно было заменить руководство этой больницы, не выводя государственные средства сомнительным образом непонятно в чей карман, - заявила депутат.

Фракция "Ак жол" попросила приостановить приватизацию и передачу в доверительное управление объектов здравоохранения. Депутаты ссылаются на ситуацию, сложившуюся с COVID-19, которая требует дополнительного количества государственных медицинских учреждений в борьбе с пандемией. Также они просят поручить соответствующим органам провести расследование законности передачи в доверительное управление Талгарской районной больницы.

Ранее акимат Алматинской области сообщил, что ТОО "A-Class Medical", которой в доверительное управление перешла Талгарская районная больница, пообещала повысить медработникам зарплату, провести реконструкцию помещения и ремонт нескольких отделений. Отмечалось, что компания не собирается сокращать персонал. Наоборот, планируется укомплектовать кадры.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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