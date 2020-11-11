Послаблений не будет: предприниматели ВКО нарушают карантинный режим

Восточный Казахстан находится в красной зоне.

Предприниматели Семея вышли на площадь с требованиями о послаблении ограничительных и карантинных мер. Более 50 представителей сферы малого и среднего бизнеса встретились с акимом города Ермаком Салимовым, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи было отмечено, что пока Восточный Казахстан находится в красной зоне, пока растет число заболевших, ни о каких послаблениях не может быть и речи.

Более того, власти неоднократно отмечали, что сами предприниматели дискредитируют себя, подрывая свой собственный авторитет и доверие.

Во время второй волны были приняты не такие жесткие меры, как в марте-июне. Но бизнесмены нарушают и их. Последний пример - проведение "тайной" свадьбы в одном из ресторанов Семея, где собрались известные спортсмены, представители творческой интеллигенции и образования, молодежные лидеры, бизнесмены и шоумены. Примечательно, что некоторые из присутствовавших на нелегальном празднике сами переболели коронавирусом. Выходили с обращением к землякам о необходимости соблюдения всех правил. Однако это не помешало им, нарушая все запреты и ограничения, провести той.

И этот случай, к сожалению, не единичный.

Несмотря на то, что в этот период практически всем предпринимателям позволили работать с ограничениями по времени и количеству человек, с соблюдением дистанции, масочного режима и дезинфекционных мер, некоторые представители бизнеса считают, что могут сами позволить себе работать, как раньше и требовать смягчения карантина. Важно понимать, что таким своим отношением они не просто подрывают доверие к субъектам бизнеса, но и сами способствуют распространению COVID-19. На встрече с бизнесменами Семея была озвучена четкая позиция властей - до стабилизации ситуации с covid 19, послаблений не будет. Потому что только так мы можем предотвратить локальные вспышки опасной инфекции.

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