Доктор Мясников назвал эффективные препараты при коронавирусе

Какого-то радикального лекарства, обрывающего болезнь или предохраняющего от перехода в более тяжелую форму, нет.

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался об эффективных при коронавирусе лекарствах, передает zakon.kz.

В своем telegram-канале он отметил, что в России растет количество положительных тестов на коронавирус, количество заболевших. И у многих, оказавшихся в этой ситуации, нет ясного понимания, что делать.

Я уже многократно говорил, да вы все и сами видите, что в 90% болезнь протекает как ОРЗ, а то и бессимптомно. Это вообще характерно для коронавирусов - вызывать именно ОРЗ (острое респираторное заболевание). Да, у 10% развивается вирусная пневмония и у людей с факторами риска она может протекать тяжело, - пишет доктор.

Далее он порекомендовал, что нужно делать при ОРЗ (и пневмонии легкого течения). Во-первых, не паниковать. Во-вторых, понять, что какого-то радикального лекарства, обрывающего болезнь или предохраняющего от перехода в более тяжелую форму, нет. Как в принципе не существует лекарств от ОРЗ.

Не оправдал себя хлорокин (плаквенил). Сейчас опубликовано большое исследование, говорящее, что большого вреда он здоровому по сути своей человеку может и не нанесет, но и не поможет. Мы только оставили без нужного препарата больных с волчанкой и ревматоидный артритом. Конечно врач может назначить хлорокин тому ими иному больному с ковидом, но это строго индивидуально, в не по площадям всем подряд, - написал Мясников.

Антивирусные препараты, по его словам, что старые, что новые - пока тоже малоэффективны.

Самые лучшие из них лишь могут сократить на 1-2 дня деятельность болезни, но и только. Это в оптимальном варианте.

Большая ошибка - принимать при ОРЗ или вирусной пневмонии антибиотики. Не действует антибиотик на вирус. Как метод профилактики присоединения бактериальной инфекции вне госпитальных условий это не работает и только плодит резистентность к антибиотикам. Непонимание этого привело к тому, что нас во многих аптеках сегодня антибиотиков просто не купить, а они так необходимы миллионам людей с различными бактериальными инфекциями! - пишет врач.

Разжижающие кровь препараты - гепарин (кликсан, фраксипарин), по словам российского специалиста, показаны лишь небольшому проценту тяжелых больных в госпитальных условиях. Те, кто правдами и неправдами достают себе эти препараты и вводят их себе дома, часто попадают в больницы уже не с ковидом, а с кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями.

И далее Мясников отвечает на вопрос: "Что же тогда принимать при коронавирусе?"

Да то, что и всегда при любом вирусном ОРЗ или гриппе. Изоляция, полупостельный режим, обильное питье, легкая калорийная пища, частое проветривание комнаты, увлажнитель воздуха, при повышенной температуре парацетамол. Как вспомогательные средства - витамины Д, С, препараты цинка, Интерфероны в каплях в нос. Больному с ковид необходимо, кроме термометра иметь пульсоксиметр и следить за насыщением крови кислородом. Показатели 95% и более говорят о том, что все в порядке, - рекомендует врач.

Он уверен, что на сегодня лечение КОВИД - симптоматическое, как и при гриппе, как и при всех вирусных пневмониях.

Мы провели исследование, которые показало эффективность введения Интерферона-гамма при лечении тяжелых форм ковида. Уже не в каплях в нос, как при профилактике или лечения ОРЗ, и именно инъекционно. Результаты опубликованы как в нашей, так и в зарубежной прессе. Для тяжелых больных в условиях больниц у нас есть все необходимое, но это именно для тяжелых больных. Легкие случаи (повторюсь, их подавляющее большинство) лечат на дому самые лучшие доктора - покой, время и позитивный настрой. Не поддавайтесь панике и ваш иммунитет сделает свое дело! - заключил Мясников.

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