Футболист получил пулю в сердце и чудом выжил

Выстрел сделал его так называемый друг.

18-летний нападающий "Спортинга" из Лиссабона и молодежной сборной Португалии Бруну Тавариш получил пулю в область сердца от друга. Парень чудом остался жив и теперь наверняка задумается, с кем ему лучше не дружить, передает zakon.kz.

"Спортинг" рассматривает подростка из Лиссабона как будущую главную звезду команды и в мае заключил с ним новый пятилетний контракт. Но над его воспитанием клубу придется изрядно потрудиться. По информации The Sun, Тавариш чудом избежал смерти на выходных, находясь в машине с друзьями на станции техобслуживания.

Известно, что один из парней достал заряженный пистолет в рамках дружеского подшучивания. Однако, оружие сработало случайно, в результате чего пуля попала футболисту в грудь.

Он был доставлен в Лиссабонскую больницу Гарсиа де Орта и перенес неотложную операцию. С тех пор, как врачи выписали его, медицинский персонал "Спортинга" взял на себя его лечение.

Полиция начала охоту на стрелка, который скрылся с места происшествия с оружием. А представители "Спортинга" рассматривают возможность дисциплинарного взыскания в отношении Тавариша, как только он оправится от ран.

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