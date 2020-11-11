Депутаты пожаловались на очереди и взяточничество на "Хоргосе"

Отмечается, что фуры стоят на границе по 2-3 месяца.

Депутаты просят решить ряд проблем на пункте пропуска "Нур Жолы"-"Хоргос", что на казахстанско-китайской границе. Они указывают на вымогательство и большие очереди на пункте пропуска. Свой запрос депутаты адресовали на имя премьер-министра Аскара Мамина, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат фракции "Ак жол" Меруерт Казбекова рассказала, при открытии контрольно-пропускного пункта указывалось, что он будет способен пропускать до 2,5 тыс. транспортных средств в день, а время прохождения сократится до 30 минут. Кроме того, говорилось, что благодаря информационной системе таможенных органов "Астана-1", будут минимизированы коррупционные риски, максимально уменьшен "человеческий фактор". Однако в текущем году участники внешнеэкономической деятельности обратились к депутатам партии "Ак жол" с жалобами на проблемы и вымогательства вокруг этого перехода.

16 августа депутаты фракции посетили указанный таможенный пост, встретились с представителями госорганов и предпринимателями. На момент посещения на КПП образовалась очередь из 2,5 тыс. автомашин, протянувшаяся на 50 км. Водители выражали свое возмущение тем, что их фуры стоят без движения по 2-3 месяца, а некоторые проходят без очереди благодаря так называемым "толкачам" из числа сотрудников дорожной полиции, чья такса за беспрепятственный проезд варьировалась от 1 до 3 тыс. долларов, - рассказала Меруерт Казбекова.

Результаты поездки фракция направила в правительство. Тогда в представленном ответе заявили, что указанная проблема находится на контроле и предпринимаются меры по разрешению сложившейся ситуации.

В ноябре предприниматели вновь обратились с теми же проблемами к депутатам "Ак жола". 6 ноября они вновь посетили пункт пропуска. По итогам поездки и встреч с участниками ВЭД, были замечены определенные положительные сдвиги, но предпринимателями вновь поднимаются актуальные вопросы, связанные с непрозрачной работой электронной очереди, ее несинхронизированности с таможенной системой "Астана-1", а также продолжающимися многомесячными простоями.

На территории Сухого порта, куда перемещены около 600 фур, отсутствуют элементарные удобства - например, за неделю до нашего приезда были убраны биотуалеты, предприниматели сообщают о введенных руководством Сухого порта поборах даже за право кормить своих водителей, которые живут тут же, в кабинах грузовиков. По их словам, за это взимается 30 тыс. тенге на машину.

У многих очередников машины загружены экспортным товаром - растительным маслом, минеральной водой, по которым уже истекают сроки поставки. Уже есть случаи отказа китайской стороны от грузов из-за срыва контрактов, - подчеркнула мажилисвумен.

Особое негодование перевозчиков вызывает непрозрачная работа системы "электронной очереди". Программа показывает лишь собственный номер в очереди конкретного транспорта и не отражает тех, кто стоит перед ним и за ним. В связи с этим, сложилось недоверие к этой "очереди", так как по-прежнему одни автомашины беспрепятственно проезжают, чуть ли не еженедельно, а другие стоят месяцами.

На сегодняшний день, в электронной очереди числятся порядка 6 тыс. фур. Водители требуют вернуть живую очередь вдоль трассы, чтобы самостоятельно контролировать движение и не пускать "толкачей". Так, из-за несинхронизированности электронной очереди с таможенной информационной системой, происходят сбои и бюрократические проволочки даже тех фур, которые дождались своей очереди, - добавила она.

В этой связи депутатская фракция "Ак жол" просит:

- обеспечить прозрачность электронной очереди, установить на Сухом порту монитор с трансляцией продвижения очереди онлайн;

- обеспечить синхронизацию электронной очереди с таможенной информационной системой "Астана-1";

- поручить Сухому порту обеспечить нормальные условия и бесплатный доступ для доставки питания водителям, обеспечить туалеты и душевые;

- добиться соглашения с китайской стороной об увеличении пропуска грузовых автомобилей минимум до 200 единиц в день, а также об открытии дополнительного пункта таможенного перехода "Колжат";

- разобраться с работой транспортного контроля, привести их требования в соответствие современным нормам; регулярно проводить антикоррупционные рейды в данном направлении.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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