Задержан столичный "Казанова"

Женщины, поддавшись обаянию мошенника, отдавали ему свои деньги.

В Нур-Султане задержали мошенника, сообщает zakon.kz.

Женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Постепенно мужчина вошел в доверие к ней и предложил через имеющиеся у него связи приобрести квартиру по заниженной стоимости. Потерпевшая согласилась и передала новому знакомому сумму свыше 4-х млн тенге. Получив деньги, мужчина постепенно перестал отвечать на звонки, а затем окончательно пропал из поля ее зрения, - сообщили в пресс-службе ДП города.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в мошенничестве был установлен и задержан.

Полицейские установили, что мужчина подозревается в совершении еще двух аналогичных преступлений и ранее уже имел судимость за мошенничество.

Для обмана он выбирал женщин, с которыми заводил романтические отношения. Входя в доверие, подозреваемый предлагал выкупить квартиру по низкой цене или же купить оригинал дорогостоящего телефона по заниженной стоимости.

Задержанный водворен в ИВС ДП г.Нур-Султана. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК ("мошенничество").

Выясняется его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

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