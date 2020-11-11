Алматы и ВКО лидируют по смертности от коронавируса

Наибольшее число - в Алматы.

Со 2 по 8 ноября в Казахстане зарегистрированы 42 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Из них:

город Нур-Султан - 1

город Алматы - 12

Акмолинская область - 1

Алматинская область - 1

Атырауская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 10

Западно-Казахстанская область - 7

Карагандинская область - 2

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 1

Итого по Казахстану зарегистрированы 1 899 случаев с летальным исходом.

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