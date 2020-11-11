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Алматы и ВКО лидируют по смертности от коронавируса

Наибольшее число - в Алматы.

Фото : Минздрав РК11 ноября 2020, 15:02

Со 2 по 8 ноября в Казахстане зарегистрированы 42 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Из них:

город Нур-Султан - 1
город Алматы - 12
Акмолинская область - 1
Алматинская область - 1
Атырауская область - 5
Восточно-Казахстанская область - 10
Западно-Казахстанская область - 7
Карагандинская область - 2
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 1

Итого по Казахстану зарегистрированы 1 899 случаев с летальным исходом.


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