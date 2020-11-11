Какие продукты в Казахстане подлежат обязательному обогащению витаминами

Также для обогащения пищевой продукции используются пищевые и биологически активные вещества (витаминно-минеральные добавки, препараты и иные пищевые компоненты).

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 31 октября 2020 года № утверждены правила обогащения (фортификации) и обращения на рынке пищевой продукции, подлежащей обязательной фортификации, передает zakon.kz.

Правила утверждены согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Так, обогащаются следующие виды пищевой продукции:

- мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого сортов;

- хлебопекарные дрожжи, хлеб, хлебобулочные изделия и мучные кондитерские изделия;

- молоко и кисло-молочные продукты;

- жировая продукция;

- вода питьевая расфасованная в емкости;

- напитки безалкогольные;

- крупяные изделия из зерновых;

- готовые блюда;

- пищевая поваренная соль.

Как отмечается, производимая в республике для реализации мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого сортов подлежит обязательному обогащению железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами. А пищевая поваренная соль подлежит обязательному йодированию.

Для обогащения пищевых продуктов используются:

- витамины;

- поливитаминные и витаминные премиксы;

- водо- и жирорастворимые препараты К-каротина и других каротиноидов;

- минеральные вещества и металлы;

- растительные многофункциональные добавки.

Также для обогащения пищевой продукции используются пищевые и биологически активные вещества (витаминно-минеральные добавки, препараты и иные пищевые компоненты).

Указывается, что обогащение пищевых продуктов не ухудшает потребительские свойства обогащаемых продуктов, не уменьшает содержание и усвояемость других присутствующих в них пищевых веществ, не изменяет существенно вкус, аромат, свежесть продуктов, не сокращает срок их хранения или годности.

Гарантируемое изготовителем содержание каждого пищевого или биологически активного вещества в обогащенной пищевой продукции, использованного для обогащения, обеспечивается доведением до уровня употребления в 100 мл или 100 г, или разовой порции такой продукции не менее 5 процентов уровня суточного потребления.

Упаковка обогащенного пищевого продукта обеспечивает гарантированное содержание в нем микронутриентов, качество и безопасность продукта. Для пищевой продукции, содержащей светочувствительные препараты, используется затемненная упаковка.

Производственный контроль за соблюдением норм и равномерности введения микронутриентов осуществляется на этапах технологического процесса. Отбор проб при технологическом контроле проводится в соответствии с нормативно-технической документацией.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (10 ноября).

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