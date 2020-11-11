Whats App добавил новую кнопку

Ее подключат у бизнес-аккаунтов.

Популярный мессенджер Whats App приготовил удобную функцию для тех, кто любит покупать в интернете, передает zakon.kz.

Мы делаем покупки в WhatsApp еще проще. Теперь вы можете легко найти что-то, что вы хотели бы купить в своем любимом бизнесе, нажав на новую кнопку покупок в верхней части чатов, - сообщили разработчики мессенджера.

We're making shopping on WhatsApp even easier. Now you can easily discover something you'd like to buy from your favorite business by tapping on the new shopping button at the top of chats. pic.twitter.com/lHn0M1NhM5 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 10, 2020

Если раньше для доступа к каталогу пользователь должен был нажать на имя контакта в верхней части чата, а затем искать ссылку на магазин, то теперь кнопка покупок появилась рядом с кнопкой вызова. Нажав на новую иконку, клиент увидит сразу список товаров. Новая кнопка появится у всех бизнес-аккаунтов, в стандартной учетной записи такой кнопки нет, но если обычный пользователь зайдет на бизнес-аккаунт, то увидит у него эту кнопки и с ее помощью сможет перейти к каталогу. .

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