Whats App добавил новую кнопку

Популярный мессенджер Whats App приготовил удобную функцию для тех, кто любит покупать в интернете, передает zakon.kz.

We're making shopping on WhatsApp even easier. Now you can easily discover something you'd like to buy from your favorite business by tapping on the new shopping button at the top of chats. pic.twitter.com/lHn0M1NhM5