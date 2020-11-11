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Whats App добавил новую кнопку

Ее подключат у бизнес-аккаунтов.

Фото : pixabay.com11 ноября 2020, 15:42

Популярный мессенджер Whats App приготовил удобную функцию для тех, кто любит покупать в интернете, передает zakon.kz.

Мы делаем покупки в WhatsApp еще проще. Теперь вы можете легко найти что-то, что вы хотели бы купить в своем любимом бизнесе, нажав на новую кнопку покупок в верхней части чатов, - сообщили разработчики мессенджера.

Если раньше для доступа к каталогу пользователь должен был нажать на имя контакта в верхней части чата, а затем искать ссылку на магазин, то теперь кнопка покупок появилась рядом с кнопкой вызова. Нажав на новую иконку, клиент увидит сразу список товаров. Новая кнопка появится у всех бизнес-аккаунтов, в стандартной учетной записи такой кнопки нет, но если обычный пользователь зайдет на бизнес-аккаунт, то увидит у него эту кнопки и с ее помощью сможет перейти к каталогу. .


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