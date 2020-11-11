В Москве запретили проводить новогодние корпоративы

Также ночью не смогут работать клубы и другие заведения.

Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал Указ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" из-за пандемии коронавируса. Документ определил, как и где москвичи будут отмечать новогодние праздники, передает zakon.kz.

Согласно документу, с 13 ноября текущего года по 15 января 2021 года в Москве отменяются все зрелищные мероприятия; в кинотеатрах, концертных залах и театрах число зрителей ограничивается 25% от общей вместимости заведения; кафе, рестораны, ночные клубы, боулинги, дискотеки и все остальные подобные заведения должны быть закрыты с 23 часов до 6 утра.

Таким образом, не смогут полноценно работать ночные клубы, "жизнь" в которых традиционно начинается после 23 часов вечера, кроме того, запрет на массовые мероприятия до 15 января 2021 года означает, что новогодние корпоративы вряд ли состоятся в этот раз, как и большие мероприятия, посвященные встрече Нового года.

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