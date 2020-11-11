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Елбасы озвучил свое мнение об азербайджанско-армянском конфликте 

Дружба, согласие - это не пустые слова, сказал Назарбаев.

Фото : Акорда11 ноября 2020, 16:20

Елбасы Нурсултан Назарбаев высказался насчет конфликта между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент zakon.kz.

Я хорошо помню, как начинался азербайжанско-армянский кризис в 1990 году. В маленьком селе, когда подрались азербайджанец и армянин. И с этого началось. Нет, чтобы наказать виновного, это вылилось в огромную войну. В течение 30 лет сколько погибло людей, сколько пролилось крови, — сказал Назарбаев на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Сейчас, по его словам, это вылилось в кровопролитную войну, и множество семей потеряли родных, а дети остались без отцов.

Сколько женщин остались без мужей и так далее. Это рана на всю жизнь, а стоило ли оно того? Поэтому нам нужно внимательно относиться ко всем этим вещам, друзья. Дружба, согласие – как мантра, это не пустые слова, за которыми стоят спокойствие, жизнь и развитие нашего общества, — добавил Елбасы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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