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В Атырау сдали в эксплуатацию модульную инфекционную больницу на 200 мест

Больница соответствует всем стандартам инфекционного контроля.

Фото : УВП Атырау11 ноября 2020, 16:42

Атырауская область ведет подготовку ко второй волне пандемии. Одной из мер, принятых для обеспечения здоровья и безопасности населения, стало строительство новой модульной инфекционной больницы на 200 койко-мест, построенной за два месяца в Атырау. Больница соответствует всем стандартам инфекционного контроля, сообщает zakon.kz.

Аким области Махамбет Досмухамбетов посетил введенное в эксплуатацию медицинское учреждение и лично ознакомился с проделанной работой, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

В медицинском блоке расположены административные помещения, помещения лаборатории, компьютерная томография и рентген, бронхоскопическое оборудование, УЗИ и электрокардиограф. Медучреждение оборудовано интеллектуальной системой вентиляции с высоким уровнем безопасности.

В палатах у каждой кровати имеется кнопка вызова постовой медсестры. Вход в каждые инфекционные боксы изолирован и возможен только через специальные чипы. В здании насчитывается 20 реанимационных койко-мест. Помимо местного медицинского персонала, в больнице на протяжении шести месяцев будут работать врачи из Республики Грузия.

Самое важное, что новое медицинское учреждение повысит доступность и качество медицинской помощи в Атырауской области, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

Отметим, что общая площадь объекта составляет около 9 тысяч квадратных метров. В медучреждении предусмотрены 56 двухместных палат, 16 трехместных, 6 одноместных и 7 - двухместных боксов с отдельным выходом на улицу.


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