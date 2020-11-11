Есть силы, которые используют этнический вопрос в личных целях - Назарбаев
Ассамблея не должна позволять превращать вопросы межэтнических отношений в политику - Елбасы.
Фото : elbasy.kz11 ноября 2020, 16:49
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о предстоящих выборах в Мажилис, передает zakon.kz.
По его словам, в Парламент должны попасть самые достойные люди.
Именно с этой целью партией "Nur Otan" были провели праймериз. Все желающие приняли участие, участвовали, высказали свое мнение, их мнение обязательно будет учтено, - сказал Елбасы.
Он призвал не забывать о том, что "есть силы, которые хотят использовать этнический вопрос в личных целях".
Правда и то, что есть силы, которые используют цифровые технологии в негативных целях, против интересов общества. Ассамблея должна не позволять превращать вопросы межэтнических отношений в политику. Нужно вести идеологическую борьбу с ксенофобией среди молодежи, - отметил он.
Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в Казахстане 10 января 2021 года. Полномочия депутатов мажилиса, избранных в марте 2016 года, истекают в марте 2021 года.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047378-1f103ada55dc84623c0007824dc100d3
Сейчас читают