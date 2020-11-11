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Работники ЦОНов не звонят должникам 

"Правительство для граждан" предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий.

Фото : pixabay.com11 ноября 2020, 16:52

За последний месяц участились случаи мошеннических действий, когда неизвестные лица звонят гражданам, представляются работниками ЦОНов и просят погасить долги либо запрашивают для сверки личные данные, сообщает zakon.kz.

Работники "Правительства для граждан" не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний. Любое сообщение между "Правительством для граждан» и услугополучателями может проходить только посредством SMS-уведомлений от номера 1414, где граждан могут уведомить об имеющейся брони, истечении срока действия документов, даты выдачи либо запросов по получению композитных услуг, - сообщили в ГК "Правительство для граждан".

Казахстанцам рекомендуют проявить бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам. Пострадавшие от подобных мошеннических действий могут обратиться в правоохранительные органы.


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