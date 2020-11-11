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Айкын Конуров избран председателем Народной партии Казахстана

Соответствующее постановление было принято на XV внеочередном съезде партии.

Фото : parlam.kz11 ноября 2020, 16:55

Айкын Конуров избран новым председателем Народной партии Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Предлагается избрать председателем Народной партии Казахстана Конурова Айкына Ойратовича, - заявил член Политбюро Центрального комитета Виктор Смирнов на XV внеочередном съезде партии.
Постановление было принято единогласно участниками съезда.

Кроме того, были избраны новые секретари партии. Ими стали Жамбыл Ахметбеков, Гаухар Нугманова, Виктор Смирнов, Тургун Сызыдков.

Напомним, также на съезде было принято решение о ребрендинге партии.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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