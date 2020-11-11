Холдинг "Байтерек" разместил в KASE облигации объемом 50 млрд тенге

Данный выпуск является первым выпуском в пределах восьмой облигационной программы холдинга "Байтерек".

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает о размещении на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" облигаций объемом 50 млрд тенге, со сроком обращения 10 лет и ставкой вознаграждения 11,3% годовых, сообщает zakon.kz.

Облигации Холдинга были предложены широкому кругу инвесторов, спрос по состоявшимся специализированным торгам составил 127%. Привлеченные средства были направлены на осуществление лизингового финансирования через АО "Фонд развития промышленности".

Данный выпуск является первым выпуском в пределах восьмой облигационной программы холдинга "Байтерек". До конца текущего года планируется осуществление дополнительных двух выпусков облигаций общим объемом 100 млрд тенге.

Финансовым консультантом по данной сделке выступило АО "Halyk Finance", брокерами по сделкам выступили АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest".

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