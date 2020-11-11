Устойчивость к антибиотикам угрожает медицине - эксперт

Почему опасно принимать антибиотики самостоятельно, и почему ни в коем случае не стоит советовать определенные препараты своим близким?

Ассоциированный профессор кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины НАО "Медицинский университет Караганды" Екатерина Юхневич рассказала об опасности выработки резистентности к антибиотикам, передает zakon.kz.

По ее словам, это очень острая и важная проблема, так как устойчивость к противомикробным препаратам угрожает основам медицины. Несмотря на то, что препараты являются обязательным условиям как для профилактических, так и для лечебных мер, неправильное и необоснованное использование ставит под угрозу медицину всех стран, в том числе и Казахстана.

Наш организм очень густо населен бактериями - в кишечнике, в ротовой полости, в легких, в дыхательных путях, слизистых и кожных покровах - это наша нормальная микрофлора. Она очень важна для нормальной жизнедеятельности человека. Но в определенных условиях, когда в организм попадают патогенные бактерии, или условно нормальные бактерии начинают активно размножаться, человек заболевает. Когда появились антибиотики, более полувека назад с открытием пенициллина, такие заболевания, как пневмония, туберкулез, менингит перестали быть смертельно опасными для человечества, а риски минимизированы, - рассказала она.

Пик разработки препаратов пришелся на 1980 годы. Тогда было синтезировано и разработано очень большое количество препаратов направленного действия.

Сейчас в Казахстане представлены все основные классы антибиотиков и препаратов, их ассортимент очень разнообразен. Эксперты ВОЗ классифицируют препараты по трем категориям:

1. Access - доступные для широкого спектра. Их рекомендуют врачи.

2. Watch - контролируемые препараты - рекомендуется в качестве первого ряда, но для небольшого числа инфекций, внедрение в практику очень осторожное.

3. Reserve - вариант последней инстанции в самых тяжелых условиях, когда другие препараты "потерпели неудачу".

По мнению международных экспертов, у нас очень большая распространенность заболеваний, в год от устойчивых штаммов и видов бактерий умирает до 700 тысяч человек. Если не принимать меры, то эти цифры будут расти. По прогнозам, к 2050 году счет будет идти на миллионы. Чем больше ассортимент препаратов - тем больше увеличивается резистентность. Процесс нельзя остановить, это эволюция бактерий, но его можно замедлить через рациональное использование антибиотиков, - отметила Юхневич.

Пандемия коронавируса показало свое влияние на использование антибиотиков в разных странах, продолжила она.

Использование антибиотиков резко сократилось на фоне соблюдения социальной дистанции, личной гигиены. Но в Казахстане отмечается тревожный рост использования антибиотиков, так как некоторые люди полагают, что они защитят от коронавируса.

Екатерина Юхневич назвала пять правил назначения антибиотиков:

1. Правильный пациент. Симптомы не всегда являются отображением бактериальной болезни. Антибиотики должен назначать исключительно врач, и если предполагается бактериальное инфицирование

2. Правильный антибиотик. Когда есть показания к назначению, очень важно знать и предполагать причину, какая бактерия стала возбудителем. Это нужно для того, чтобы выбрать правильный препарат из ассортимента. Все схемы представлены в национальных клинических протоколах по лечению и диагностике .Есть рекомендации по всем основным важным и распространенным заболеваниям.

3. Правильная доза и продолжительность. Очень важно сразу начиная с первого дня на протяжении всего курса принимать оптимальную дозу лекарства. Нельзя увеличивать или уменьшать дозировку, тем более самостоятельно. Продолжительность лечения должна выдерживаться. Бывает когда на второй день пациент не наблюдает нет признаков болезни и бросает пить препарат. Но на самом деле бактерий много, некоторые выживают и приспосабливаются. Обязательно нужно выдерживать срок. Золотой стандарт при назначении - не менее 7-10 дней.

4. Правильное время. Для эффективного действия антибиотика нужно поддерживать постоянную концентрацию его в течения дня на весь период. Нельзя пропускать или принимать сразу всю дозу. Очень важна кратность приема и постоянство по времени. Обязательно нужно уточнить взаимодействие лекарств с пищей. Врач должен рассказать, принимать ли препараты до или после еды.

5. Правильный способ применения. Очень важно знать врачам и пациентам, что таблетированные формы антибактериальных препаратов совершенно не уступают инъекционным формам. Вопрос только в скорости поступления лекарства. Если у пациента легкая или средняя степень болезни, можно не ставить инъекции. Они необходимы исключительно для госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Таблетки аналогичны инъекциям.

Екатерина Юхневич подчеркнула, что современные препараты достаточно безопасны для приема. Особенно те, которые используются для распространенных инфекционных заболеваний.

При этом любое средство обладает побочными эффектами.

Если препарат абсолютно безопасен и не имеет "побочки", то это "пустышка". Выраженность "побочек" индивидуальна и зависит от пациентов. Один лечится без эффектов, у другого человека может вызвать некий дискомфорт. Чаще всего это легкие побочные эффекты, которые не требуют вмешательства врача, - рассказала она.

При условии безопасного приема препаратов самоназначение и самостоятельное употребление антибиотиков недопустимо.

Не стоит требовать и настаивать в назначении препаратов, если лечащий врач не видит в этом необходимости. Нужно соблюдать рекомендации врача и не советовать своим близким и родным тот препарат, который помог именно вам. Потому что не обязательно этот антибиотик подойдет другим людям, - отметила Юхневич.

Также она высказалась об использовании антибиотиков вместе с фитотерапией.

В целом все фармакологи любят фитотерапию. Все препараты "пришли" к нам из природы. Но любое сочетание должно быть оговорено с врачом. Например, все знают траву зверобой. Она часто входит в состав травяных сборов - зверобой действует на ферменты печени и влияет на дозировку препаратов. Если зверобой будет блокировать, то вы не получите эффекта от лекарства, но если наоборот усиливать, то вы можете получить побочный эффект из-за передозировки препарата. Поэтому нужно все обсуждать с лечащим врачом, - подчеркнула она.

Екатерина Юхневич также высказалась об употреблении антибиотиков в период пандемии коронавируса. По ее словам, люди ринулись в аптеки из-за непонимания коронавируса. Однако коронавирус - это не бактериальная болезнь. Поэтому его ни в коем случае не лечат антибиотиками.

Клинический протокол никогда не предусматривал назначения антибиотиков. Это вирусная инфекция и антибиотики на него не действуют. Но при определенных течениях может присоединиться бактериальная флора. Это видят только специалисты. Назначение антибиотиков строго регламентировано. Врачи могут назначить жаропонижающие или антикоагулянты, - пояснила она.

В заключение Екатерина Юхневич еще раз напомнила, что с самого рождения бактерии в человеке контактируют с массой препаратов и антибиотиков. Таким образом бактерия вырабатывает резистентность. Бороться с ней можно в том случае, если препараты и антибиотики будут отпускаться строго по рецепту. Тогда и можно будет наблюдать снижение роста резистентности.

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