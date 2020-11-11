В Костанайской области на автопереходах через границу усилили карантинные меры

Вместе с тем ограничивается передвижения служб такси с 22 часов до 6 утра.

Главный государственный санитарный врач Костаная внес изменения в постановление от 5 ноября 2020 года "Об ужесточении ограничительных карантинных мер", передает zakon.kz.

В частности, они затронули мероприятия в отношении лиц, прибывающих в Казахстан через государственную границу на автопереходах.

Так, все прибывшие лица при пересечении госграницы обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц.

Также за исключением правительственных делегаций республики; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в РК по приглашению МИД РК; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей.

При этом ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в страну через пункты пропуска на автопереходах, проводятся согласно приложению 1 к постановлению (проходят термометрию, представляют справку с отрицательным результатом теста на COVID-19). Прибывшие с повышенной температурой подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

Прибывшие без справок ПЦР-тестов подлежат изоляции в карантинный стационар на 3 суток для лабораторного обследования.

Это не касается правительственных делегаций РК; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД РК; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в РК, и членов их семей; водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки следующих транзитом через территорию республики.

Водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, следующие транзитом через территорию Казахстана, проходят термометрию и анкетирование и следуют далее по маршруту.

Водители, осуществляющие международные грузовые перевозки в двустороннем сообщении по территории страны, проходят термометрию, анкетирование и предъявляют справку с результатом ПЦР-теста.

При отсутствии справки граждане РК проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, продолжают следовать по маршруту до места назначения.

При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, специалистом санитарно-эпидемиологической службы, прикомандированным к санитарно-карантинному пункту на государственной границе информация о положительном результате на COVID-19 передается в областной Департамент санитарно-эпидемиологической службы, на территории которого в настоящее время находится прибывший согласно маршрутному листу, указанному в анкете.

Специалист санитарно-эпидемиологической службы, на территории которого в настоящее время находится прибывший, оповещает управление здравоохранения и прибывшего о положительном результате лабораторного обследования на COVID-19.

Управление здравоохранения обеспечивает медицинский осмотр прибывшего, при наличии признаков COVID-19 принимает решение о необходимости его госпитализации в инфекционный стационар.

При отсутствии признаков COVID-19 разъясняет ему о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19.

Департамент санитарно-эпидемиологической службы и Управление здравоохранения оповещают о следовании лица с положительным результатом обследования на COVID-19 и УЗ по месту назначения прибывшего.

Вместе с тем ограничивается передвижения служб такси с 22 часов до 6 утра с обязательным ношением масок водителям и пассажирам такси.

Разрешается деятельность парикмахерских, СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи, из расчета 4 кв.м на 1 посетителя, с ограничением режима работы с 8:00 до 19:00 часов, в воскресные дни работа приостанавливается.

Также разрешена деятельность продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 8:00 до 21:00 часа, аптек – без ограничений.

Разрешено проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно приложения к ПГГСВ РК № 58 и 63.

Также в постановлении говорится о необходимости активизировать работу волонтеров, занятых доставкой товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц, старше 65 лет и социально защищаемых слоев населения.

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