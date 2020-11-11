Заворотнюк усиленно спасают от коронавируса

Гуляет актриса исключительно на собственном участке, гостей не принимает.

Известная актриса, звезда популярного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже полтора года страдает от рака головного мозга. Родные и близкие не рассказывают о ее состоянии открыто. Но журналисты не успокаиваются и пытаются узнать хоть что-то о российской звезде, передает zakon.kz.

Так, "Экспресс газета" пишет, что сейчас болезнь Заворотнюк в ремиссии. Она живет дома, в особняке в подмосковном поселке Крекшино. Ее соседи - знаменитости, например юморист Владимир Винокур и певица Наташа Королева.

Несмотря на желание не афишировать сегодняшнюю жизнь звезды, журналисты сумели разузнать некоторые подробности. Сообщается, что Заворотнюк периодически покидает дом, чтобы съездить в клинику на процедуры.

Гуляет актриса исключительно на собственном участке, гостей не принимает. Это связано с боязнью подцепить вирус или инфекцию. Особенно, как говорят, близкие боятся, что Заворотнюк может заразиться коронавирусом. Ее организм сильно ослаблен, поэтому родные спасают Анастасию с помощью изоляции.

Издание также пишет, что из-за серьезных мер безопасности день рождения младшей дочери Заворотнюк Милы провели в тесном семейном кругу, присутствовали только самые близкие.

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