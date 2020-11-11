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Заворотнюк усиленно спасают от коронавируса

Гуляет актриса исключительно на собственном участке, гостей не принимает.

Фото : АГН "Москва" / Андрей Любимов11 ноября 2020, 18:04

Известная актриса, звезда популярного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже полтора года страдает от рака головного мозга. Родные и близкие не рассказывают о ее состоянии открыто. Но журналисты не успокаиваются и пытаются узнать хоть что-то о российской звезде, передает zakon.kz.

Так, "Экспресс газета" пишет, что сейчас болезнь Заворотнюк в ремиссии. Она живет дома, в особняке в подмосковном поселке Крекшино. Ее соседи - знаменитости, например юморист Владимир Винокур и певица Наташа Королева.

Несмотря на желание не афишировать сегодняшнюю жизнь звезды, журналисты сумели разузнать некоторые подробности. Сообщается, что Заворотнюк периодически покидает дом, чтобы съездить в клинику на процедуры.

Гуляет актриса исключительно на собственном участке, гостей не принимает. Это связано с боязнью подцепить вирус или инфекцию. Особенно, как говорят, близкие боятся, что Заворотнюк может заразиться коронавирусом. Ее организм сильно ослаблен, поэтому родные спасают Анастасию с помощью изоляции.

Издание также пишет, что из-за серьезных мер безопасности день рождения младшей дочери Заворотнюк Милы провели в тесном семейном кругу, присутствовали только самые близкие.


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