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Токаев пригласил эмира Катара посетить Казахстан 

Тамим бен Хамад Аль Тани приедет в Казахстан в следующем году.

Фото : akorda.kz11 ноября 2020, 18:08

Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Главы государств обменялись взаимными поздравлениями по случаю праздника Маулид, а также рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценили усилия, направленные на дальнейшее укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Катаром, несмотря на сдерживающее влияние пандемии коронавируса на международные отношения.

Президент Казахстана поблагодарил Эмира Катара за оказанную гуманитарную помощь в виде оборудования, необходимого нашей стране в борьбе с эпидемией COVID-19, и отметил, что расценивает этот шаг как проявление искренней дружбы.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений. Собеседники обсудили возможности взаимодействия между Казахстаном и Катаром в реализации масштабных проектов в банковской, финансовой, транспортной, логистической, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других сферах согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне в 2019 году. В данном контексте лидеры двух стран согласились поддержать обмен официальными и деловыми делегациями.

В завершение беседы шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с визитом в следующем году.


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