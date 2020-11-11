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Штраф за нарушение срока регистрации недвижимости отменят в Казахстане 

Депутаты мажилиса одобрили новый законопроект в первом чтении.

Фото : kp.kz11 ноября 2020, 18:15

Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законопроект по совершенствованию сферы госрегистрации прав на недвижимое имущество, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

Нормами законопроекта предусмотрена отмена административной ответственности за нарушение срока регистрации.

Предлагается исключить административную ответственность за нарушение срока регистрации прав на недвижимое имущество. Предусматривается механизм оформления документов, подтверждающих снос объекта, который позволит собственникам обращаться за государственной регистрацией прекращения прав на снесенные объекты недвижимости, - сказал на пленарном заседании палаты депутат Канат Мусин.

Также нормами законопроекта предусмотрено, что ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений возлагается на местный исполнительные органы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Кроме того, предусмотрены нормы, направленные на получение информации из правового кадастра за счет интеграции информационной системы правового кадастра и информационных систем уполномоченных органов и организаций.

Также расширяются вопросы электронной регистрации недвижимого имущества. Для этого заинтересованным органам предоставляется возможность направлять электронные копии правоустанавливающих документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

После обсуждения законопроекта депутаты мажилиса одобрили документ в первом чтении.


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