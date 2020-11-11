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Ожидаются сильные осадки. Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : izvestia.kiev.ua11 ноября 2020, 18:28

12 ноября в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются сильные осадки (снег, дождь). 12-13 ноября местами туман, гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидаются гололед, метель, туман, днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман, гололед. Вероятность шторма 75-80 %.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Вероятность шторма 80-85 %

В Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. Вероятность шторма 90-95 %.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидается гололед. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

В Кызылординской области ожидается гололед. Ветер западный утром и днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.


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