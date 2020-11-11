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Алиев заявил о победе в Карабахе и потребует компенсации от Еревана

Вторая Карабахская война останется в истории славной победой Азербайджана, — заключил президент.

Фото : president.az11 ноября 2020, 18:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе завершилась победой Баку, сообщает zakon.kz.

Он также сказал, что Баку проведет в Карабахе оценку ущерба и потребует от Еревана компенсации, передает РИА "Новости" со ссылкой на государственное телевидение республики.

Отечественная война завершена. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель, - объявил президент Азербайджана.

Ранее он констатировал, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удалось добиться признания правового статуса независимой республики для Нагорного Карабаха. По мнению Алиева, в урегулировании многолетнего конфликта поставлена точка.

Вторая Карабахская война останется в истории славной победой Азербайджана, — заключил президент Азербайджана.

10 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Согласно договоренностям, стороны конфликта должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии Россия вводит в регион 1960 военнослужащих.


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