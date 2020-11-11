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На кладбище в Саудовской Аравии произошел взрыв

Четыре человека получили ранения.

Фото : AP Photo11 ноября 2020, 18:54

На кладбище в Саудовской Аравии произошел взрыв, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва. Среди пострадавших есть граждане Греции.

Инцидент произошел во время церемонии, посвященной подписанию Компьенского перемирия 1918 года. Отмечается, что на церемонии присутствовали представители консульств различных стран.

Ежегодная церемония, посвященная окончанию Первой мировой войны, которая проходила на кладбище в Джидде с участием нескольких генеральных консульств, в том числе Франции, сегодня утром стала целью взрыва, ... в результате которого несколько человек получили ранения, - цитирует AFP заявление министерства иностранных дел Франции.

Инцидент расследует полиция.


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