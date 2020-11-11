Что происходит в Армении после подписания договора Пашиняном

В Ереване на улицы вышли несогласные с политикой Никола Пашиняна.

В Ереване протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости около 130 человек были задержаны на митинге в центре Еревана.

Среди задержанных представители Республиканской партии, представители партии "Отечество". Также Служба национальной безопасности страны задержала на митинге лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Позднее полиция отпустила 41 задержанного.

10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России заявили о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район.

Фото: РИА Новоости

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