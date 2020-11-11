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В России задумали продлить новогодние каникулы еще на две недели

При этом коммунисты считают, что дополнительные выходные должны быть оплачены гражданам как рабочие дни.

Фото : nao24.ru11 ноября 2020, 20:06

Партия "Коммунисты России" направила в правительство РФ обращение, в которой предлагает продлить новогодние праздники на две недели — до 24 января, сообщает zakon.kz.

Это может быть сделано, по мнению авторов предложения, только с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии, передает РИА "Новости".

По мнению "Коммунистов России", такая мера на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом в стране позволит замедлить распространение инфекции, избежать переполнения стационаров пациентами, а также позволит выиграть время для проведения массовой вакцинации населения.Кроме того, в партии считают, что неудобства, связанные с подобными мерами, могут быть компенсированы государственными выплатами, которые гарантируют людям достойное существование в период вынужденных каникул, а также возможностью провести больше времени с родными, уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов или реализации домашнего ремонта.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам провести новогодние праздники дома из-за пандемии коронавируса. Глава ведомства Анна Попова рекомендовала проводить каникулы и на свежем воздухе, если это можно сочетать, — к примеру, поехать на дачу.

В России с начала пандемии выявили свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Большинство пациентов — 1,3 миллиона — выздоровели, свыше 30 тысяч человек умерли.


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