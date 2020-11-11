В ВКО назначен новый руководитель управления здравоохранения
Им стал Жаик Жумаханов.
По распоряжению акима ВКО Даниала Ахметова на должность руководителя управления здравоохранения назначен Жаик Жумаханов, сообщает zakon.kz.
Ранее он работал главным врачом КГП на ПХВ Восточно-Казахстанской областной больницы в городе Усть-Каменогорск, говорится в сообщении пресс-службы акима ВКО.
Жаик Жумаханов родился 14 июня 1969 года в селе Сергиполь, Аягозского района, Семипалатинской области. В 1994 году окончил Семипалатинский медицинский институт по специальности "врач лечебник".
Трудовую деятельность начал в 1994 году врачом анестезиологом – реаниматологом Областной клинической больницы в городе Семипалатинск.
С 2001 году работал старшим врачом, анестезиологом Медицинского учреждения "Казыгул" в городе Аягоз. В 2002 году назначен директором этого же учреждения.
С июля 2008 года являлся директором КГКП "Медицинскоге объединение Аягозского района".
С января 2013 по настоящее время работал главным врачом КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница".
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