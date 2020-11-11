Спасатели вызволили провалившегося в септик верблюда в Мангистауской области
Выбраться самостоятельно животное не могло.
Фото : tumba.kz11 ноября 2020, 21:01
8 ноября в городе Форт-Шевченко прохожие обнаружили за двором дома верблюда, упавшего в септик, сообщает zakon.kz.
Выбраться самостоятельно животное не могло. Спасатели вместе с хозяином верблюда с помощью аркана вытащили его из ловушки, передает Tumba.kz.
Стоит отметить, что всего за неделю подразделениями Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлены 16 выездов по тревоге, в том числе на один пожар.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047412-eea1e9ea496856818a032355f046e183
Сейчас читают