Спасатели вызволили провалившегося в септик верблюда в Мангистауской области

Выбраться самостоятельно животное не могло.

8 ноября в городе Форт-Шевченко прохожие обнаружили за двором дома верблюда, упавшего в септик, сообщает zakon.kz.

Выбраться самостоятельно животное не могло. Спасатели вместе с хозяином верблюда с помощью аркана вытащили его из ловушки, передает Tumba.kz.

Стоит отметить, что всего за неделю подразделениями Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлены 16 выездов по тревоге, в том числе на один пожар.

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