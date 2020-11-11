Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи

Ранее оппозиция объявила о создании Комитета национального спасения и пообещала "спасти проданные предательством земли".

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну с требованием уйти в отставку до полуночи (4:00 по времени Нур-Султана), сообщает zakon.kz.

Мы требуем, чтобы Пашинян до 24:00 подал в отставку. Если нет, то соответствующее решение должен принять парламент страны, — приводит РИА "Новости" слова представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна.

Если требование не будет выполнено, то 12 ноября оппозиция решит вопрос "устранения Пашиняна и его политической команды от власти, - добавил он.

Политик отметил, что "партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента.

Ранее оппозиция объявила о создании Комитета национального спасения и пообещала "спасти проданные предательством земли".

Протесты в Ереване начались ночью 10 ноября, когда Пашинян объявил о соглашении с Азербайджаном и Россией об окончании боев в Карабахе.

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