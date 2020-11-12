Горячие новости
Читайте также

Полиция применила оружие на марше националистов в Варшаве

Во время демонстрации группа хулиганов напала на полицейских.

Фото : YouTube12 ноября 2020, 00:46

Полиция в Варшаве применила слезоточивый газ против участников националистического марша в честь 102-й годовщины восстановления независимости Польши, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в главной комендатуре полиции, во время демонстрации группа хулиганов напала на полицейских, передает РИА "Новости".

Сотрудники полиции попытались заблокировать шествие рядом с Национальным музеем на Иерусалимских аллеях. Однако участники марша начали бросать в полицейских файеры и другие предметы.

Во время манифестации несколько полицейских были ранены. После этого правоохранители применили в отношении участников марша слезоточивый газ.

Ранее в Варшаве прошли массовые акции против закона об абортах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты