Полиция применила оружие на марше националистов в Варшаве

Во время демонстрации группа хулиганов напала на полицейских.

Полиция в Варшаве применила слезоточивый газ против участников националистического марша в честь 102-й годовщины восстановления независимости Польши, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в главной комендатуре полиции, во время демонстрации группа хулиганов напала на полицейских, передает РИА "Новости".

Сотрудники полиции попытались заблокировать шествие рядом с Национальным музеем на Иерусалимских аллеях. Однако участники марша начали бросать в полицейских файеры и другие предметы.

Во время манифестации несколько полицейских были ранены. После этого правоохранители применили в отношении участников марша слезоточивый газ.

Ранее в Варшаве прошли массовые акции против закона об абортах.

Nie, nie. To nie sceny z USA. Gdy pokazywałem podobne obrazki z USA prawa strona polskiego TT pisała, że to jest „zdziczałe lewactwo”. A kto niszczy w Polsce? Wiemy już? pic.twitter.com/xrOddwEGvx — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) November 11, 2020

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