Пассажирам самолета, совершившего экстренную посадку, вернут деньги за билеты

Исключение составляют 30 человек, перебронировавшие вылет на другую дату.

Пассажирам летевшим самолетом из Атырау в Нур-Султан авиакомпании SCAT, совершившего вынужденную посадку, вернут деньги за билеты, сообщает zakon.kz.

Будет возвращена полная стоимость билета. Исключение составляют 30 человек, перебронировавшие вылет на другую дату, передает Almaty.tv.

Напомним, самолет, летевший из Атырау в Нур-Султан, через 12 минут столкнулся со стаей птиц. На борту в момент ЧП находились 115 пассажиров.

Пилот, оценив ситуацию принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме.

Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, является весьма актуальной. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Карповича Ивана и слаженной работе всего экипажа посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью, - сообщили в отделе по связям с общественностью АО "Авиакомпания SCAT".

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