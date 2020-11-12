Светлакова госпитализировали с поражением легких от COVID-19
Температура, врачи убедили лечь в больницу.
Фото : Noteru12 ноября 2020, 01:50
Шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Информацию об этом он подтвердил в разговоре с ТАСС.
Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально, — сообщил агентству Светлаков.
Светлаков известен участием в таких проектах, как "Наша Russia", "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", ролям в фильмах "Горько!", "Елки", "Жених".
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