Светлакова госпитализировали с поражением легких от COVID-19

Температура, врачи убедили лечь в больницу.

Шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом он подтвердил в разговоре с ТАСС.

Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально, — сообщил агентству Светлаков.

Светлаков известен участием в таких проектах, как "Наша Russia", "Прожекторперисхилтон", "Comedy-баттл", ролям в фильмах "Горько!", "Елки", "Жених".

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