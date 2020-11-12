Прогноз погоды по территории Казахстана на 12 ноября

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 ноября, сообщает zakon.kz.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью,- говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ" - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, в Павлордарской днем порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, утром и днем ветер 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 10°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 12 ноября.

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