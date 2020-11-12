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Сформирован первый экипаж космотуристов для полета на SpaceX к МКС

Экипаж состоит из трех частных астронавтов и командира.

Фото : saintbasil12 ноября 2020, 07:17

Три космических туриста, которые отправятся на корабле Crew Dragon американской корпорации SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), подписали контракт с компанией Axiom Space, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Интернациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и командира [Майкла Лопеса-Алегриа], подписал контракт с Axiom. Иными словами, первый в истории частный состав, который отправится на орбиту, <...> сформирован, - говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter компании.

Отмечается, что первый полет состоится не ранее конца 2021 года.

В марте Axiom Space, базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас), договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.


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