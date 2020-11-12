Превзошли ожидания: Сборная Казахстана сыграла вничью с Черногорией

Следующий матч сборная Казахстана проведет на выезде против Албании в Лиге наций.

В товарищеском матче сборная Казахстана в Подгорице сыграла с командой Черногории, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Обе команды выставили далеко неоптимальные составы, благодаря этому силы подравнялись. Казахстанцы действовали активно в атаке и сумели создать ряд моментов еще до перерыва, их упустили Сергей Хижниченко, Токтар Жангылышбай и Марат Быстров, в составе соперников же можно отметить удар мимо ворот в исполнении Николы Вуйновича.

Вторая половина стартовала с прессинга черногорцев, Дмитро Непогодов справлялся, затем пошли замены, черногорцы создавали моменты, но не могли забить. 0:0 — ничья.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на выезде против Албании в Лиге наций.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Черногория: Петкович, Распопович, Шофранац, Милович, Балич, Раичкович, Миркович, Болевич, Вуйчинович, Йовович, Бечирай;

Казахстан: Непогодов, Керимжанов, Логвиненко, Бейсебеков, Досмагамбетов, Дарабаев, Куат, Федин, Быстров, Хижниченко, Жангылышбай.

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