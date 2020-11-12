В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента за организацию протестов

В Ереване проходит массовая акция оппозиции из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Бывший вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Эдуард Шармазанов задержан правоохранительными органами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил журналистам адвокат Тигран Атанесян.

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело в связи с акцией протеста в Ереване, которую устроила оппозиция у стен правительства и парламента в среду в условиях военного положения. Дело заведено по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", предусматривающей до двух месяцев ареста.

Среди них (задержанных) Эдуард Шармазанов, Ишхан Сагателян (представитель верховного органа партии "Дашнакцутюн" - ред.)… Задерживают всех активных политических деятелей, чтобы лишить лидерства (протестующих), - сказал Атанесян.

Он добавил, что, скорее всего, задержанных перевезут в изолятор временного содержания.

В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.

В Ереване в среду проходила массовая акция оппозиции. Ее участники собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение по Карабаху с Азербайджаном.

Среди требований демонстрантов был созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки главы правительства. Сначала было необходимо провести заседание совета законодательного органа, однако собрать нужный для этого кворум не удалось.

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