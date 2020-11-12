Растет число больных коронавирусной пневмонией в Казахстане
За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев.
Фото : акимат Актобе12 ноября 2020, 09:01
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 12 ноября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 65 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39545, летальных случаев - 412, выздоровевших - 29351.
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