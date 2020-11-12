В Турции запретили курить на улице из-за коронавируса

Маски нужно носить непрерывно, чтобы остановить распространение КВИ

В Турции запретили курить на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта, передает zakon.kz.

Как пишет УНН, такое решение выдало Министерство внутренних дел страны.

Согласно ранее изданному циркуляру во всех общественных местах, кроме жилых домов, граждане обязаны носить маски без каких-либо исключений. Но при курении в таких местах некоторые люди снимают маски, опускают их вниз, не используя их правильно. В связи с этим с 12 ноября во всех провинциях вводится запрет на курение на многолюдных улицах и остановках общественного транспорта, - говорится в документе.

В министерстве делают акцент на то, что маски нужно носить непрерывно, чтобы остановить распространение КВИ

Власти Турции заявили, что пандемия коронавируса там достигла второго пика. Число выявленных случаев составило более 2 600, это наибольший показатель с апреля. Общее число зараженных инфекцией превысило 400 тысяч.

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