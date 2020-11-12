Казахстан улучшил индекс противодействия отмыванию денег

Удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность ряда "фирм-однодневок" и снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.

Базельский институт государственного управления опубликовал ежегодный отчет индекса противодействию отмыванию денег. Казахстана улучшил свои позиции и расположился на 73 месте, передает zakon.kz.

Всего в индексе эксперты анализировали 141 государство. Казахстан обошел такие страны, как Россия (52 место), Турция (41 место), Узбекистан (43 место), Украина (67 место).

За годы деятельности Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК достигнуты значительные результаты по имплементации требований международных стандартов ФАТФ в законодательные акты Казахстана, созданы действующие институциональные и законодательные основы для эффективного взаимодействия и обеспечения обратной связи с участниками национальной системы финансового мониторинга. При этом эффективность принимаемых мер в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) определяется по итогам взаимной оценки, которую Казахстан пройдет только в 2021-2022 годах, - сообщили в КФМ МФ РК.

Данные ежегодные отчеты определяют уязвимость страны к ОД/ФТ.

В КФМ подчеркнули, что улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия ОД/ФТ.

Также удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность ряда "фирм-однодневок" и снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.

Базельский институт государственного управления – международная организация, которая на основе официальных и открытых источников, экспертных мнений публикует отчеты по индексам противодействия отмывания денег, а также проводит анализ незаконных финансовых потоков по всему миру.

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