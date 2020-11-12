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Токаев поговорил с Мирзиеевым

В повестке дня новые совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.

Фото : Акорда12 ноября 2020, 10:09

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президенты Казахстана и Узбекистана выразили удовлетворение поступательным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях. В повестке дня новые совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы.

В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев также высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России.


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