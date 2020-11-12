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Угорь выбрался из желудка проглотившей его цапли

Цапля привлекла большое внимание хищников.

Фото : 22smd/Jam Press12 ноября 2020, 10:40

Необычное явление в мире дикой природы удалось запечатлеть на фотоаппарат. Угорь смог выбраться из желудка цапли "пробив" выход изнутри птицы, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Интересные кадры снял фотограф-любитель Сэм Дэвис. По его словам, цапля была на удивление спокойна и летала около озера в то время, как из отверстия в ее теле свисал угорь. Фотограф рассказал, что цапля привлекла большое внимание хищников. За птицей следовало несколько орлов, а по земле бежала лиса и следила за ней.

Снимками заинтересовались ученые из Австралии. По мнению ихтиолога Джона Погонски, такое явление в дикой природе происходит крайне редко, и нужна большая удача, чтобы увидеть это.

Он является автором исследований подобного поведения угрей и отмечает, что угорь может вырваться из желудка охотившихся на него рыб-хищников. Для этого они используют свою твердую голову или жесткий хвост. Но никогда ранее не встречалось ситуаций, когда угорь покидает желудок птицы.


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