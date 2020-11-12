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Казахстанские производители смогут получить патент сразу в восьми странах

Система позволит повысить уровень защиты прав на промышленные образцы в рамках осуществления торговой деятельности на евразийском пространстве.

Фото : kapital.kz12 ноября 2020, 10:44

Сенат ратифицировал Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции, передает корреспондент zakon.kz.

Протоколом предусмотрены особенности правовой охраны евразийских патентов на промышленные образцы, принципы ее действия, права и обязанности заявителей, правообладателей, а также обязательства и полномочия, осуществляемые Евразийским патентным ведомством.

Данный проект закона вносится в целях совершенствования региональной системы патентования. При международном патентовании существенным административным барьером является необходимость подачи отдельных заявок и оплаты отдельных пошлин в каждом государстве. Преимущество региональной системы для казахстанских заявителей, заключается в возможности обратиться в Евразийское патентное ведомство для получения одновременной охраны на территории восьми государств, - пояснил министр юстиции Марат Бекетаев.

Отметим, участниками евразийской системы патентования являются: Армения, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Таджикистан и Туркменистан.

По словам министра, данная система позволит повысить уровень защиты прав на промышленные образцы в рамках осуществления торговой деятельности на евразийском пространстве и поспособствует повышению инвестиционной привлекательности для стран-участниц данной системы. Кроме того, региональный патент расширит возможности отечественных товаропроизводителей, ориентированных на евразийский рынок.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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