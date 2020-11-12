Больной коронавирусом усть-каменогорец чуть не улетел в Нур-Султан

В аэропорту ему отказали в посадке из-за неготового ПЦР-анализа.

В Усть-Каменогорске на борт самолета не пустили пассажира, ПЦР-анализ которого был еще в процессе, передает zakon.kz.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов. По его словам, накануне во время регистрации на авиарейс Усть-Каменогорск - Нур-Султан было отказано пассажиру в посадке на борт самолета. Причина - анализы ПЦР "в работе", согласно предоставленной пассажиром справке.

Эпидемиологом санитарно-карантинного пункта в аэропорту Усть-Каменогорска было отказано в посадке пассажиру на внутренней авиарейс с неизвестным результатом ПЦР анализа. При этом, эпидемиологом незамедлительно была запрошена информация из лаборатории о результате ПЦР-теста данного пассажира. Учитывая время ожидания, после взлета воздушного судна в Нур-Султан получены сведения о заражении коронавирусной инфекцией пассажира, которого не допустили на авиарейс, - рассказал Байгабулов.

На борту самолета этого рейса находились 64 пассажира: 57 взрослых со справками ПЦР и 7 детей до 5 лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!