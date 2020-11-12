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В Минфине призвали ведомства перейти на сервисную модель оказания услуг

Такое переформатирование госструктур является открытой и прозрачной формой диалога с услугополучателем.

Фото : ДГД Алматы12 ноября 2020, 10:53

Сегодня на площадке Департамента государственных доходов города Алматы проведена рабочая встреча представителей Агентства по противодействию коррупции с руководящим составом территориальных департаментов Министерства финансов, передает zakon.kz.

Обсуждены основные направления деятельности Антикоррупционной службы, актуальные вопросы правового обучения, привития нравственных качеств, добропорядочности, честности, справедливости.

В ходе рабочей встречи директор департамента добропорядочности Агентства Ганижан Асанулы призвал руководителей ведомств активно реализовывать концепцию слышащего государства через переход на сервисную модель оказания услуг.

Такое переформатирование госструктур является открытой и прозрачной формой диалога с услугополучателем, что способствует повышению доверия граждан к институтам государственной власти.

Спикер отметил, что необходимо установить обратную связь с населением через разработку соответствующих видеороликов по предоставлению государственных услуг, также госорганам участить предоставление онлайн консультации населению.

Данная встреча стала своего рода открытой площадкой для обмена идеями и мнениями, повышения эффективности мер по противодействию коррупции и формирования антикоррупционной культуры.


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