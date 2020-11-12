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АО "Фонд развития промышленности" сообщает о дебютном размещении облигаций

Привлеченные инвестиции будут направлены для финансирования реального сектора экономики и на поддержку отечественных производителей.

Фото : АО "Фонд развития промышленности"12 ноября 2020, 11:09

АО "Фонд развития промышленности" сообщает о дебютном размещении 11 ноября 2020 года облигаций в номинальном объеме 50 млрд тенге с купонной ставкой 11,8% годовых и сроком обращения 10 лет на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа". Облигации в полном объеме размещения выкуплены АО "НУХ "Байтерек" посредством специализированных торгов, сообщает zakon.kz.

Финансовым консультантом и андеррайтером выступило АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".

Привлеченные инвестиции будут направлены для финансирования реального сектора экономики и на поддержку отечественных производителей.

АО "Фонд развития промышленности" создан с целью реализации, совершенствования и повышения эффективности государственной инвестиционной политики посредством лизинга, развитие обрабатывающей промышленности, производственной инфраструктуры, а также содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана.


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