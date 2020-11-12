Участковый пункт в ЗКО стал одним из лучших участковых пунктов в стране

Лучшие участковые инспекторы обслуживают центральную часть областного центра с количеством жителей свыше 20 тысяч человек.

В Западно-Казахстанской области несут свою службу 399 участковых инспекторов. В 24 участковых пунктах полиции областного центра трудятся 117 участковых инспекторов. На одного участкового полицейского приходится около трех тысяч жителей. Нагрузка большая, но, несмотря на это, участковые ЗКО показывают хорошие результаты работы с населением. Так, по итогам текущего периода 2020 года, участковый пункт №5 города Уральска стал одним из лучших участковых пунктов в стране, сообщает zakon.kz.

Лучшие участковые инспекторы обслуживают центральную часть областного центра с количеством жителей свыше 20 тысяч человек. Это самый большой участок по городу. Сотрудники пункта оснащены планшетами, которые фиксируют работу всех камер видеонаблюдения, расположенных на территории участка и подключенных к участковому пункту. Теперь за отличную работу в раскрываемости правонарушений и положительные отзывы населения, участковый пункт №5 г.Уральска получил новый служебный автомобиль марки Lada Largus от Министерства внутренних дел РК.

Главная задача участковых – быть в шаговой доступности к населению. И улучшение материально-технической базы способствует эффективной работе полицейских, их оперативности и мобильности для безопасности граждан и обратной связи с жителями, – отметил и.о. начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин.

В рамках проводимых реформ в сфере МВД будет увеличено количество административных участков полиции, для того, чтобы уменьшить фронт работы участковых в целях улучшения результативности их работы. Для расширения штата сотрудников участковых пунктов планируется привлечение молодых полицейских.

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