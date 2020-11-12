Ученые уничтожили коронавирус струей плазмы

Это более безопасный вариант, чем химические и ультрафиолетовые процедуры, обычно используемые для обеззараживания.

Обеззараживание поверхностей было ключевой частью борьбы с COVID-19. Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) считает, в этом деле можно сделать значительный прорыв, используя плазменные струи для уничтожения вируса, не повреждая материал, на котором он используется, передает zakon.kz.

Под руководством Чжитонга Чэня команда университета разработала и напечатала на 3D-принтере атмосферное плазменное струйное устройство, работающее на аргоне, который является одним из самых распространенных газов в воздухе.

Эксперименты показали, что такая плазма может уничтожить большинство частиц коронавируса на таких поверхностях, как металл, кожа и пластик всего за 30 секунд обработки. При этом для запуска устройства требуется всего 12 Вт мощности. Плазменная струя также была способна уничтожить вирус на хлопчатых масках для лица за то же время, отмечает Unilad.

Ричард Вирц, который работал над исследованием, сказал, что плазма показала сильный потенциал в качестве эффективного инструмента для обеззараживания.

Холодная плазма - относительно новая технология, но она уже доказала свою эффективность в лечении рака, при стоматологии и стерилизации ран. Это более безопасный вариант, чем химические и ультрафиолетовые процедуры, обычно используемые для обеззараживания.

Команда опубликовала свои результаты в журнале Physics of Fluid. Следующим шагом будет создание компактного устройства, которое в конечном итоге может быть выпущено на рынок.

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