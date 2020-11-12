"5 из 25 депутатов". Кто вошел в список Nur Otan в маслихат столицы?

Из числа участников праймериз с наивысшим рейтингом и с учетом квоты филиала сформирован партийный список в маслихат столицы из 62 кандидатов по принципу 2 человека на 1 место.

В столице в ходе конференции городского филиала "Nur Otan" сформирован партийный список в маслихат и определены кандидаты в партийный список Мажилиса Парламента. Также утверждена городская предвыборная программа и избраны делегаты для участия в XX Съезде партии, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата "Nur Otan".

Так, из числа участников праймериз с наивысшим рейтингом и с учетом квоты филиала сформирован партийный список в маслихат столицы из 62 кандидатов по принципу 2 человека на 1 место.

Как показал анализ, представленность женщин в списке увеличилась с 20 до 30%, а молодежи до 35 лет c 0 до 22,5%. Средний возраст кандидатов омолодился сразу на 9 лет - с 52 до 43 лет. Из 25 действующих депутатов маслихата в новый партийный список вошли всего 5 человек. В целом, столичный партийный список Nur Otan в маслихат обновился на 90%.

Больше всех в списке представителей МСБ – 32,2%, сферы образования – 20,9%, здравоохранения – 11,4% и др. С полным партийным списком можно ознакомиться на сайте primaries.kz.

В ходе конференции также прошли дебаты среди кандидатов в партийный список в Мажилис. В первом раунде участники презентовали основные тезисы своих предвыборных программ, во втором прошла дискуссионная сессия в формате "вопрос-ответ".

Из 10 претендентов посредством информационной системы "Праймериз" партийцы выбрали 5 кандидатов в соответствии с городской квотой представленности.

Наибольшее число голосов набрали руководитель детской больницы Лариса Павловец, представитель НПП "Атамекен" Алмат Джунусов, глава общественного объединения "Международное глобальное женское лидерство" Ханзада Балтаева, сотрудник Агентства по противодействию коррупции Расул Медетов и представитель бизнеса Бауыржан Исабаев.

Как отметил председатель филиала, аким столицы Алтай Кульгинов, в основу городской предвыборной программы легли конкретные целевые индикаторы, направленные на обеспечение горожан комфортными условиями проживания.

Концепция "Слышащего государства" - это постоянный диалог населения и власти. Наша задача не только слышать и видеть проблемы граждан, главное – правильно и оперативно реагировать на них. Поэтому городская предвыборная программа доработана с учетом предложений населения, поступивших в период праймериз, - сказал Алтай Кульгинов.

Напомним, что ранее партия "Nur Otan" опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.

Так, уже прошли конференции городов Шымкент и Алматы. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях пройдут 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.

Дебаты среди кандидатов на городских и региональных конференциях проводятся в рамках второго уровня праймериз.

В первом этапе внутрипартийного отбора приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании приняли участие более 662 тысяч партийцев.

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