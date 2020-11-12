Пилоты поддержали Дзюбу, изобразив в небе необычную фигуру

Находясь в зоне ожидания на подлете к аэропорту Кольцово, пилот "начертил" в небе картинку, очень похожую на фаллос.

На сервисе Flightradar запечатлен трек лайнера авиакомпании "Победа", изображающий "фалос", передает zakon.kz.

Изданию "Подъем" в пресс-службе авиакомпании сообщили, что капитаны лайнера таким образом решили поддержать подвергшегося травле футболиста Артема Дзюбу после выложенного в Сеть видео, где он занимается самоудовлетворением.

Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны "Победы" так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле, - сообщили в авиакомпании.

Лайнер летел летел из Москвы в Екатеринбург 11 ноября, его трек попал на сервис Flightradar. Находясь в зоне ожидания на подлете к аэропорту Кольцово, пилот "начертил" в небе картинку, очень похожую на фаллос.

Ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Согласно информации Baza, его телефон взломали несколько недель назад. После инцидента теперь уже экс-капитана питерского футбольного клуба "Зенит" решили не вызывать на сбор, чтобы оградить его и команду "от излишнего негатива".

В адрес Дзюбы помимо травли поступили и голоса поддержки от известных российских личностей, таких как Светлана Лобода, Ксения Собчак, Иван Ургант, Дмитрий Маликов и других.

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