Горячие новости
Читайте также

В Казахстане перенесут срок уплаты налога на транспорт 

Предлагается уплата налога до 1 апреля следующего года.

Фото : liter.kz12 ноября 2020, 13:44

В Казахстане перенесут срок уплаты налога на транспорт, сообщает zakon.kz.

Сейчас налог уплачивается в тот же год до конца года. Предлагается уплата до 1 апреля следующего года, - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов.

Также планируется объединить налоги на имущество и землю физических лиц в один налог. То есть, два налога будут уплачиваться единым платежом. Это позволит сократить издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий

Депутаты одобрили в первом чтении проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты