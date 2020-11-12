В Казахстане перенесут срок уплаты налога на транспорт
Предлагается уплата налога до 1 апреля следующего года.
В Казахстане перенесут срок уплаты налога на транспорт, сообщает zakon.kz.
Сейчас налог уплачивается в тот же год до конца года. Предлагается уплата до 1 апреля следующего года, - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов.
Также планируется объединить налоги на имущество и землю физических лиц в один налог. То есть, два налога будут уплачиваться единым платежом. Это позволит сократить издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий
Депутаты одобрили в первом чтении проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
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